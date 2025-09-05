Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

A novela 'Dona de Mim' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação.

Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.