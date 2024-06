Lotérica que mais vende bolões no Brasil moderniza atendimento em Fortaleza

Em busca de proporcionar um espaço mais moderno e eficiente para os clientes, a Loteria Aldeota reinaugurou o espaço de atendimento em Fortaleza. Com 500m², o local agora conta com novidades como um serviço de delivery ampliado, novos painéis de LED com informações sobre apostas para os consumidores e melhorias nas áreas para descanso dos colaboradores.

Um dos principais serviços do empreendimento, o Delivery da Sorte possui mais espaço dedicado ao atendimento, além da ampliação da frota de motoqueiros. Por meio do delivery, os clientes podem fazer apostas e participar de bolões sem sair de casa.

A lotérica, que é líder na venda de bolões, também conta com um moderno estúdio de gravação, para a produção de conteúdos para os apostadores, que são exibidos na televisão e nas redes sociais da marca, como Youtube e Instagram. “Produzimos vídeos educativos que ensinam como apostar, dão dicas e explicam curiosidades sobre loterias”, comenta Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota.

Legenda: Estrutura de delivery foi ampliada para atender clientes de todo o país Foto: Divulgação

Na loteria, diversos painéis de LED exibem informações atualizadas sobre os resultados das loterias, os horários dos sorteios, promoções, dicas de apostas e anúncios, como forma de atualizar os clientes que visitam o local.

Com a expansão, também cresceu o número de caixas disponíveis, assim como o estacionamento do local, com disponibilidade de manobrista para os clientes.

“A recepção do público tem sido extremamente positiva, estamos recebendo muitos elogios. Os clientes apreciam a estrutura ampliada, a modernização e a nova identidade visual. O feedback tem destacado o conforto, estrutura e a eficiência no atendimento”, destaca Alessandro Montenegro.

Nova identidade visual

Além das novidades na loja, a Loteria Aldeota também adotou uma nova identidade visual, que está alinhada com o atual direcionamento das Loterias Caixa. Entre as mudanças, estão um layout mais moderno, com design mais clean. A fachada da loja e os espaços internos também foram atualizados, para alinhamento com as diretrizes.

Na parte externa, há um painel de LED de 30m² com informações sobre a loteria, além da identificação como “lotérica”, dentro dos novos padrões da Caixa.

Serviço

Telefone: (85) 3104-5050

WhatsApp: (85) 98892-5050

Instagram: @loteriaaldeota

Site: https://loteriaaldeota.com.br

Youtube: @LOTERIAALDEOTA

Endereço: Avenida Dom Luís 600