Tentativa de ataque a banco em Milagres termina com 13 mortos, incluindo dois menores

Uma quadrilha armada e com reféns foi surpreendida pela polícia antes de atacar duas agências bancárias da cidade de Milagres, na Região do Cariri, na madrugada desta sexta-feira (7). Houve troca de tiros e 13 pessoas morreram no confronto, de acordo com o prefeito da cidade de Milagres, Lielson Landim. Cinco pessoas da mesma família que ia para Serra Talhada, em Pernambuco, morreram, incluindo dois menores com idades entre 10 e 14 anos.

Parte da quadrilha conseguiu fugir sem levar nada.

Corpos das vítimas do tiroteio sendo levados do Hospital Municipal Nossa Senhora dos Milagres FOTO: Edson Freitas

Ainda não há confirmação sobre a identidade dos mortos, nem se entre eles estão membros da quadrilha ou reféns FOTO: Edson Freitas

Duas caminhonetes usadas na ação

A tentativa de roubo aconteceu por volta de 2h15 da madrugada. A Polícia Militar ainda informou que equipes realizam investigações na região com objetivo de identificar e prender o grupo. Duas caminhonetes usadas na ação foram localizadas durante a operação policial.

Explosivos foram localizados dentro dos veículos. Agentes da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense (antigo IML) informaram que dois veículos foram acionados para buscar corpos em Milagres.

Pânico na cidade e tiros por 20 minutos

Segundo o comerciante e agricultor, Mendonça de Santa Helena, que mora próximo ao local, a troca de tiros durou cerca de 20 minutos.

“Nunca tinha visto algo parecido. Eu fiquei dentro de casa abaixado e com medo. Ouvi gritaria e pessoas chorando. Foi horrível”, relata o comerciante.

Ainda segundo Mendonça, depois que o grupo fugiu, "deu para perceber que, pelo menos, seis pessoas estavam no chão" com sangramentos. Duas caminhonetes foram abandonadas nas redondezas.

Vídeo registra fuga e perseguição

Imagens do ataque em Milagres

Cinco vítimas da troca de tiros eram da mesma família; duas delas, crianças Fotos: Edson Freitas Caminhonete é encontrada em uma mata próxima ao local da troca de tirosFotos: Edson Freitas Auxílio de helicóptero para a captura dos bandidos, que possivelmente ainda estão na cidadeFotos: Edson Freitas Moradores afirmam que o carro usado pelos bandidos na fuga chegou a quebrar um portão da região Fotos: Edson Freitas Outra caminhonete deixada nas redondezasFoto: VC Repórter Arma encontrada na madrugadaFoto: VC Repórter Munições encontradas no momento do bloqueio da BR-116Foto: VC Repórter Munições encontradas próximo a local do ocorridoFoto: VC Repórter

Agências do BB e Bradesco são vizinhas

A ação ocorreu a um quarteirão da Prefeitura de Milagres, no Centro. As duas agências, uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco, localizam-se em uma das ruas mais movimentadas do município.

Caminhão estava parado na via

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) solicita que os motoristas evitem a BR-116 que dá acesso à entrada ao município de Milagres. Um caminhão parado na via estava impedindo o tráfego. Uma das alternativas é a CE-384. Ainda não há confirmação de que esse bloqueio tenha ligação com a tentativa de assalto às agências bancárias da cidade.