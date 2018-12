Confronto em Milagres deixou 5 reféns de uma mesma família mortos, incluindo dois menores

Os assaltantes,que entraram em confronto com a polícia na madrugada desta sexta-feira (7) em Milagres, no Sul do Ceará, estavam com seis reféns, sendo cinco de uma mesma família, que retornava do Aeroporto em Juazeiro. Todos os reféns morreram no confronto.

O tiroteio deixou 13 pessoas mortas, segundo a Coordenadoria de Medicina Legal em Juazeiro do Norte. Das outras sete pessoas mortas no confronto, seis são assaltantes. A família ia para Serra Talhada, em Pernambuco, e foi abordada pelos criminosos na rodovia BR-116, depois de retornar do Aeroporto de Juazeiro do Norte.

6º refém morto seria de Brejo Santo

O sexto refém seria de Brejo Santo e também foi parado na rodovia. As informações foram confirmadas pelo prefeito da cidade, Lielson Landim.

A família feita refém vinha de Serra Talhada, em Pernambuco, e foi abordada pelos criminosos na rodovia BR-116 Foto: Edson Freitas

Ataque foi frustrado pelo trabalho de inteligência da polícia

Os assaltantes pretendiam atacar agências do Banco do Brasil e do Bradesco, em Milagres, mas foram abordados pela polícia perto dos estabelecimentos, que ficam na mesma rua. A ação policial que frustrou foi consequência do trabalho de inteligência da polícia, destacou o prefeito. "Nosso secretário de segurança [tenente George Freitas] estava num trabalho com policiais locais e vinham monitorando o planejamento", disse.

De acordo com Lielson Landim, uma força policial de Fortaleza também deu apoio à ação.

Prefeitura de Milagres publica nota: "permaneçam em suas casas"

Por medida de segurança, resolve suspender os serviços nas repartições públicas da municipalidade. "A recomendação é que todos permaneçam em suas casas até que a ordem seja restabelecida", disse ainda parte da nota.