"O fato é que estavam preparados para assaltar dois bancos e não conseguiram", diz Camilo Santana

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, falou no início da tarde desta sexta-feira (7) sobre a ocorrência no Município de Milagres, que deixou, pelo menos 13 mortos. Para Camilo, o trabalho dos policiais foi cumprido, já que os assaltos às agências bancárias não foram concretizados.

Conforme o governador, o trabalho foi realizado em conjunto pelas Polícias do Estado do Ceará e Estado do Pernambuco. O chefe do Executivo Estadual destacou que em breve devem ser divulgadas mais informações acerca do confronto.

"Vamos aguardar resultados para que a Polícia possa divulgar. Vamos saber o que ocorreu", acrescentou Camilo Santana. No mesmo evento, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, também falou sobre a tragédia em Milagres, e ponderou ser difícil julgar as ações dos policiais envolvidos na ocorrência.