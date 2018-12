Terceiro suspeito de ataque a banco em Milagres é preso em posto de gasolina

A polícia prendeu no início da tarde desta sexta-feira, 7, o terceiro suspeito de envolvimento no ataque a duas agências bancárias na cidade de Milagres, que deixou 12 mortos, entre eles cinco pessoas da mesma família.

A prisão do homem aconteceu por volta de 14h30, no posto de gasolina Magnólia, localizado a cerca de 3 km de distância da sede do município. De acordo com a polícia, o homem estava nas imediações do posto, agindo como se fosse morador da cidade para despistar os policias, porém os agentes de segurança já tinham informações das características dos suspeitos envolvidos nos ataques e o homem foi reconhecido.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Brejo Santo, responsável pelas investigações sobre o caso. Na delegacia, também já estão detidos outros dois suspeitos de participação na tentativa de assalto, conforme declarações do secretário da Segurança, delegado André Costa.

