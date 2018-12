Caminhão foi usado para bloquear estrada e capturar reféns na BR-116, em Milagres

A quadrilha que tentou assaltar dois bancos na madrugada desta sexta-feira (7) em Milagres, no Cariri cearense, usou um caminhão para bloquear a rodovia BR-116, na altura do quilômetro 495, e fazer reféns. Com a estrada interditada, motoristas que trafegavam no local precisavam parar e eram abordados pelos criminosos. Pelo menos seis pessoas foram feitas reféns, sendo 5 de uma mesma família. Todos morreram.

As informações foram confirmadas pelo prefeito da cidade, Lielson Landim, a partir de informações repassadas pelo secretário de Segurança do Município, tenente George Freitas. O secretário atuou no trabalho de inteligência que levou à ação que frustrou o assalto.

No total, pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo os seis reféns. Ou outros mortos seriam da quadrilha.

Prefeito: família foi sequestrada

De acordo com o prefeito, a família vinha de Serra Talhada, em Pernambuco, quando passou pelo trecho interditado da rodovia, na altura da ponte sobre o riacho Tamanduá, e foi sequestrada. O sexto refém morto seria de Brejo Santo e também foi parado na rodovia.

Segundo o prefeito, os reféns foram executados pela quadrilha ao serem abordados pela polícia. Da família assassinada, dois tinham idades entre 10 e 14 anos. O grupo criminoso estava fortemente armado e houve intensa troca de tiros durante cerca de 20 minutos, o que deixou a população em pânico.

A quadrilha fortemente armada estava com os reféns quando foi surpreendida pela polícia antes de atacar duas agências bancárias da cidade. A ação aconteceu por volta das 2h15 da madrugada.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.