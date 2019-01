Pelo menos onze pessoas são detidas sob suspeita de envolvimento nos ataques em Fortaleza e RMF

Onze pessoas foram capturadas - pelo menos cinco foram presos e quatro adolescentes apreendidos - sob suspeita de envolvimento nos incêndios a veículos e dano ao patrimônio público, ocorridos na noite dessa quarta-feira (2) e na madrugada desta quinta-feira (3). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma 12ª pessoa também foi conduzida para uma delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvida e segue sob investigação.

Pelo menos 15 ataques criminosos foram registrados em vários pontos de Fortaleza e da Região Metropolitana. Em nota, a SSPDS confirmou 13 casos, mas o Sindiônibus informou que outros dois coletivos também foram incendiados, mas parcialmente, nos bairros Bonsucesso e Serrinha.

A SSPDS ressalta que a cúpula segurança pública e os chefes das vinculadas, Polícias Civil e Militar, acompanham, desde a madrugada, a situação das ocorrências e estiveram reunidos já nas primeiras horas da manhã desta quinta.

As investigações acerca das ações criminosas estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e as diligências seguem em andamento com equipes de policiais civis e militares.

Queima de ônibus e crimes contra patrimônio público

A primeira ocorrência de incêndio em coletivo com perda total aconteceu às 23h22, quando equipes policiais foram acionadas para o bairro Edson Queiroz. Depois da meia-noite, outro ônibus foi incendiado no bairro Parque Santa Rosa e uma van também foi queimada no bairro Planalto Caucaia.

Ainda na madrugada, foi registrada uma explosão contra um dos pilares de um viaduto situado na BR-020, em Caucaia, Região Metropolitana da Capital.

Foram registradas ainda avarias em câmeras de videomonitoramento da SSPDS nos bairros Barra do Ceará e Bom Jardim; em fotossensores em Messejana, Moura Brasil e Caucaia; e contra um semáforo no bairro Quintino Cunha.

Ainda de acordo com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), disparos de arma de fogo foram efetuados contra a porta de uma agência bancária, no bairro Otávio Bonfim. E, no bairro Damas, um artefato de fabricação caseira foi arremessado contra um posto de combustíveis. Um funcionário conseguiu debelar as chamas e ninguém ficou ferido durante a ação.

Já no Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Horizonte, suspeitos atearam fogo contra veículos que estavam no pátio da repartição. Cinco automóveis tiveram perda total e um foi atingido parcialmente.

Um novo incêndio a ônibus foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (3) na Av. Cônego de Castro, no Bairro Parque Santa Rosa. O ataque ocorre a dois quarteirões de onde outro coletivo também foi queimado na mesma via, na noite da quarta-feira (2).