Volume de chuvas diminui no Ceará nas últimas 24 horas; Meruoca se destaca com 42mm

As chuvas fora de estação continuam em algumas regiões do Ceará, contudo, numa menor intensidade em comparação com os volumes dos últimos dias. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em pelo menos 61 municípios cearenses, de 7h da manhã da última segunda-feira (10) às 7h da manhã desta terça-feira (11). O destaque foi Meruoca, com 42mm.

Também se destacaram os municípios de Alcântaras, com 31mm, Crato, com 28mm, Abaiara, que teve 27 mm registrados, Granja, com 25mm, Croatá, 24.5mm, Ererê, 24mm, Mombaça, 22mm e Chaval, 21mm.

A meteorologista Meiry Sakamoto, da Funceme, aponta uma das causas das precipitações dos últimos dias. "Recentemente, estamos sob a ação de um sistema chamado vórtice ciclônico de altos níveis. O posicionamento desse sistema favorece o aumento das nuvens no Estado, por isso tem chovido em diferentes horários e regiões", explica a profissional. Meiry ainda relembra que dezembro é mês de pré-estação chuvosa, então pode-se esperar mais precipitações até o fim do ano.

Previsão

A Funceme prevê, para esta terça-feira, nebulosidade variável, com precipitações no Litoral, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité, além de possibilidade de chuva na região Jaguaribana e no Sertão Central. No Cariri, a expectativa é apenas de céu parcialmente nublado.