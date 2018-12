Seca no Ceará coloca 22 municípios em estado de emergência

Vinte e dois municípios cearenses foram classificados em estado de emergência por conta da seca. O decreto do governador Camilo Santana foi publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial do Estado.

Segundo o documento, a medida se faz necessária pelos sérios problemas de abastecimento de água causados pela irregularidade das chuvas e pelas elevadas temperaturas registradas desde 2012.

O decreto tem vigor por 180 dias, a partir da data de publicação. Os municípios aos quais o documento se refere são: Aracati, Assaré, Caririaçu, Cariús, Cascavel, Catarina, Cedro, Crateús, Icó, Irauçuba, Jaguaribara, Jaguaribe, Lavras da Mangabeira, Mdalena, Palmácia, Paramoti, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu, Tabuleiro do Norte, Tarrafas, Tejuçuoca e Umari.