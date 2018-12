Avianca confirma pedido de recuperação judicial; voos seguem normalmente

Após rumores, a Avianca Brasil confirmou em nota que, devido à devido à resistência de arrendadores de suas aeronaves a um acordo amigável, entrou com um pedido de recuperação judicial para proteger os seus clientes e passageiros.

>Avianca informa que segue normalmente com operações no Ceará

"Como primeira decisão da Justiça, teve seus pedidos garantidos, como a liberação de sua frota para o cumprimento de todos os voos programados, nos aeroportos onde opera. A companhia reforça que suas operações não serão afetadas. Os passageiros podem ter absoluta tranquilidade em fazer suas reservas e adquirir seus bilhetes, pois todas as vendas serão honradas e os voos mantidos".

Na tarde dessa terça-feira, o mercado divulgou informações de que a empresa havia entrado com o pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ, no entanto, não divulgou detalhes, mas disse que havia um processo em andamento sob segredo de justiça.

De acordo com a agência Reuters, no fim do mês passado, a Avianca, a United Continental Holdings e a Copa Airlines do Panamá anunciaram a finalização de uma joint-venture tripartite que lhes permitirá planejar rotas e tarifas e dividir as receitas nessas rotas. A United, Avianca e Copa já são parceiros de codeshare e membros da Star Alliance.

A agência de notícias também informou que "sob os acordos da United e da Copa, a United fornecerá um empréstimo de US$ 456 milhões para a acionista da Avianca, a Synergy Group. A Avianca tem uma dívida de aproximadamente US$ 4 bilhões, dos quais 40% são devidos nos próximos dois anos, de acordo com as recentes demonstrações financeiras".