Avianca informa que segue normalmente com operações no Ceará

A Avianca Brasil informou nesta terça-feira (11) que todas as operações da companhia no Ceará e no restante do País seguirão normalmente, que não serão impactadas com a redução da frota aérea e que toda a malha programada será cumprida integralmente. A empresa reforçou que continuará atendendo todos os destinos oferecidos atualmente.

>Avianca deve pedir recuperação judicial; Justiça de São Paulo não confirma

“A Avianca Brasil informa que as negociações com seus fornecedores de leasing fazem parte de um processo de adequação da sua frota à atual demanda de passageiros. A empresa reforça que está reestruturando sua malha e se ajustando ao cenário atual do País. Assim, a redução de aeronaves está prevista e planejada desde agosto de 2018. A companhia ainda informa que pretende, em linha com a readequação de sua frota, entregar oito aeronaves que já não estão sendo consideradas em sua malha".

Sobre a dívida com os aeroportos, a Avianca comunicou "que está totalmente em dia com o pagamento dos aeroportos onde opera nacional e internacionalmente".