Avianca deve pedir recuperação judicial; Justiça de São Paulo não confirma 

A empresa aérea Avianca Brasil deve ter entrado com pedido de recuperação judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que existe um processo da empresa em andamento, mas que está em segredo de justiça.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o pedido, de R$ 50 milhões foi feito na tarde dessa segunda-feira(10).

A Avianca no Brasil enfrenta dificuldades para pagar fornecedores, cumprir obrigações com concessionárias de aeroportos e pode ter de devolver aviões. Desde a semana passada, a empresa vem sendo alvo de ações pedindo a retomada de aeronaves arrendadas por falta de pagamento.

Avianca informa que segue normalmente com operações no Ceará

Devido os pagamentos atrasados junto a fornecedores e obrigações com concessionárias de aeroportos, a companhia aérea está sob risco de ter de devolver 11 aviões, equivalentes a 18% de sua frota, à Constitution Aircraft.

A companhia captou recentemente R$ 130,7 milhões com os bancos ABC, Daycoval, Safra e Fibra, com vencimentos entre 2018 e 2021, elevando para R$ 306 milhões o endividamento da companhia ao final do terceiro trimestre. No fim de 2017, estava em R$ 194 milhões.

De acordo com a agência Reuters, no fim do mês passado, a Avianca, a United Continental Holdings e a Copa Airlines do Panamá anunciaram a finalização de uma joint-venture tripartite que lhes permitirá planejar rotas e tarifas e dividir as receitas nessas rotas. A United, Avianca e Copa já são parceiros de codeshare e membros da Star Alliance.

A agência de notícias também informou que "sob os acordos da United e da Copa, a United fornecerá um empréstimo de US$ 456 milhões para a acionista da Avianca, a Synergy Group. A Avianca tem uma dívida de aproximadamente US$ 4 bilhões, dos quais 40% são devidos nos próximos dois anos, de acordo com as recentes demonstrações financeiras".

A aérea ainda não se pronunciou sob o assunto.

No Ceará

A Avianca opera a partir de Fortaleza voos para os aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Brasília e Juazeiro do Norte. Além disso, a aérea possui um voo semanal para Bogotá, na Colômbia. Diariamente, a Avianca possui 20 voos (10 pousos e 10 decolagens) a partir da Capital.

Em Juazeiro do Norte, as operações têm como destinos Fortaleza, Brasília e Guarulhos, com pelo menos 10 voos diários (pousos mais decolagens).

Sobre as dívidas aos aeroportos, a concessionária do Aeroporto Pinto Martins, Fraport, informou que "assuntos desta natureza são tratados de forma confidencial".