Primeira noite de pré-carnaval tem público 'despencando' e escola de samba; veja galeria de fotos

A primeira noite do Pré-Carnaval de Fortaleza atraiu centenas de pessoas para a Praça do Ferreira, na noite desta sexta-feira (1º). O Bloco Luxo da Aldeia comandou a festa, que também contou com a participação da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

Com repertório tradicional já conhecido, exaltado compositores cearenses, o Luxo da Aldeia fez o público "despencar", durante a música Bloco do Susto.

Em seguida, a atração foi a Paraíso do Tuiuti, que apresentou aos foliões o enredo do desfile da agremiação esse ano, homenageando o Bode Ioiô. O personagem marcante da história de Fortaleza chegou a ser eleito como vereador em 1922, em protesto contra a política.

A programação do Pré-Carnaval de Fortaleza segue neste sábado, com o bloco Concentra Mas Não Sai, na Praça do Ferreira; Afoxé Acabaca, Maracatu Solar, Bloco Unidos da Cachorra e Bloco Baqueta, no Aterro da Praia de Iracema; DJ Adrian Brasil, Atila Lopes e Banda Severina Brown, no Mercado dos Pinhões; DJ Leo Teruz e Os Alfazemas no Benfica; e Roberta Fiúza e Bloco das Travestidas, no Largo dos Tremembés.