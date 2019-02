Criatividade nas fantasias é destaque na primeira noite de Pré-Carnaval em Fortaleza

Raposas, gênios, marinheiras e até ursinhos da Ursal. O que não faltou foi criatividade dos foliões na hora de preparar as fantasias na primeira noite do Pré-Carnaval de Fortaleza. O público compareceu caracterizado aos shows do bloco Luxo da Aldeia e da bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti na noite desta sexta-feira (1º), na Praça do Ferreira.

Ao circular entre a multidão da praça, não era difícil encontrar fantasias diferentes. O folião André Luiz, por exemplo, escolheu ir paramentado de raposa e ainda estava na companhia de amigos vestidos de dálmata e gênio da lâmpada. Ele afirmou que sempre usa a mesma fantasia, a preferida para aproveitar a festa.

Quem compareceu pela primeira vez à festa na Praça do Ferreira foi Ernesta Lopes. Ela e a amiga, Socorro Rebouças, também foram vestidas para comemorar, com fantasias de marinheiras. "Adoro carnaval, já está no sangue", afirma.

E se o dia foi de chuva forte em Fortaleza, à noite é hora de aproveitar para ironizar o banho que muitas pessoas levaram. A Cláudia Costa e o Thieres Pinto colocaram toucas na cabeça e saíram equipados com escovão e maiô, para o caso de a chuva cair de novo no meio da folia. "A gente vem fantasiado todos os anos. Ano passado viemos de freira", contam.

Teve também quem aproveitou um dos memes mais conhecidos das eleições presidenciais de 2018. Um grupo de amigos da faculdade criou a fantasia de ursinhos, usados como símbolos da Ursal, a forma pela qual o candidato Cabo Daciolo se referiu à União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Uma das foliãs, Susanne Soares, disse que o grupo sempre combina uma fantasia diferente. "Já viemos de pavão misterioso, bacantes, melindrosas de Maria Bonita. Todo ano fazemos quatro fantasias, uma para cada dia de pré-carnaval. Mas as das próximas semanas ainda é surpresa", conta.