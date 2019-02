Bloco Luxo da Aldeia tem juiz, arquiteto, médico e historiador entre integrantes da banda

Chegar até o Pré-Carnaval com repertório ensaiado e tudo pronto para aquecer a folia na Capital não é uma tarefa fácil para os integrantes do bloco Luxo da Aldeia. Um dos mais queridos de Fortaleza, eles fazem a abertura do ciclo pré-carnavalesco nesta sexta-feira (1), na Praça do Ferreira. Mateus Perdigão, cantor e guitarrista do Luxo, além de sociólogo, comentou sobre a escolha do repertório e de como é organizada a preparação para essa época do ano.

“Alguns integrantes do bloco trabalham só com música e a grande maioria não. Tem arquiteto, historiador, médico, juiz. Todos nossos ensaios são à noite, nos horários que temos livres. Nesse período a gente já entendeu que tem que se dedicar mais e onde temos uma visibilidade maior”, explica ele ao começar o assunto.

Com as rotinas corridas do dia a dia, eles vão ensaiando e montando repertório nos espaços livres. “Sai do trabalho direto para o ensaio, do trabalho direto pro show. É uma dinâmica com a qual aprendemos a conviver”, reitera.

Um dos integrantes, inclusive, não está sempre por aqui. João Paulo Martins, um dos vocais, mora fora de Fortaleza, mas sempre retorna para participar da festa. Atualmente, cerca de 11 pessoas auxiliam na montagem do Luxo. Entre elas, participantes da banda e organizadores de fora do palco.

Mudanças

Segundo Mateus, desde 2006, quando o Luxo da Aldeia surgiu, o crescimento foi visível. “Era uma brincadeira de amigos e de repente foi tomando uma proporção que demanda da gente uma atenção maior”, afirma. Atualmente, as apresentações do bloco estão programadas para acontecerem no centro da cidade, mas elas já aconteceram em diversos locais. “A gente começou no Benfica e depois, quando percebemos que o espaço ficou pequeno, acabamos indo para o Mercado dos Pinhões. Logo depois, a gente acabou mudando de espaço e fomos para a Praça do Ferreira, onde estamos hoje”.

Enquanto isso, um dos pilares que parecem sustentar o bloco é o de respeitar a rua. “A gente sempre fez um trabalho muito sério de respeito ao espaço público, e isso faz com que as pessoas se sintam à vontade em participar”, confirma Mateus.

Questionado sobre as novidades que devem surgir este ano durante o Pré-Carnaval, ele comenta que os clássicos não podem faltar, as músicas do CD do bloco estão presentes e novas apostas também serão tocadas. “Todo ano a gente muda um pouco o repertório, apesar da necessidade de novidade a gente tem a necessidade da tradição. Mas a gente sempre acaba acrescentando algo novo”, promete.