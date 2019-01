Programação do Pré-Carnaval de Fortaleza 2019 oferta blocos em nove polos carnavalescos

Na manhã desta quarta-feira (30), a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), divulgou a programação completa do pré-carnaval de 2019. As festividades começam nesta sexta (1) e seguem até o dia 24 de fevereiro. O Ciclo Carnavalesco 2019 tem o patrocínio da Skol.

Além dos tradicionais pontos de festa, este ano o Polo dos Queijos, no bar Raimundo do Queijo, no Centro, também receberá atrações do pré-carnaval. Continuam na rota dos foliões polos como o da Praça do Ferreira, do Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Mocinha, Passeio Público e Benfica. Em 2019, o Polo do Aterrinho dá lugar ao Polo do Aterro da Praia de Iracema, oferecendo maior espaço. Outra novidade desta edição é o Polo dos Tremembés.

Também haverá programação gratuita em equipamentos da prefeitura, como Vila das Artes, Rede Cuca (Barra, Mondubim e Jangurussu), Teatro São José, Biblioteca Herbênia Gurgel, Biblioteca Cristina Poeta e Horto Florestal Municipal Falconete Fialho.

A Prefeitura ainda apoia blocos que se apresentam pelos bairros da Capital, através do Edital de Apoio aos Blocos de Rua do Ciclo Carnavalesco 2019, em um montante total de R$ 550 mil. Também é aberto o Edital de Apoio ao Carnaval da Domingos Olímpio, que contempla Maracatus, Blocos, Escolas de Samba, Afoxés e Cordões, em um total de R$ 915.995 mil.

Confira a programação completa:

> Polos Oficiais do Pré-Carnaval

Praça do Ferreira

Período: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23/02 (Sextas e Sábados) - 18h às 22h

01/02: Abertura Oficial do Ciclo Carnavalesco / Bloco Luxo da Aldeia / Escola de Samba Paraíso da Tuiuti

02/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

08/02: Bloco Luxo da Aldeia

09/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

15/02: Bloco Luxo da Aldeia

16/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

22/02: Bloco Luxo da Aldeia

23/02: Bloco Concentra Mais Não Sai

Aterro da Praia de Iracema

Período: 02, 09, 16 e 23/02 (Sábados) - 17h às 22h

02/02: Afoxé Acabaca / Maracatu Solar / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Baqueta

Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Bonde Batuque / GRES União da Ilha

09/02: Afoxé Omorisá Odé / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Baqueta / Bloco Bonde Batuque / Bloco Cheiro / Bloco Camaleões do Vila / Roberta Fiúza

16/02: Afoxé Obá Sá Rewá / Bloco Bonde Batuque / Bloco Baqueta / Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Unidos da Cachorra / Geração Coca-Cola

23/02: Afoxé Oxum Odolá / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Bonde Batuque / Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Baqueta / Luxo da Aldeia

Mercado dos Pinhões

Período: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23/02 (Sextas e Sábados) - 18h às 22h

01/02: DJ Fish / Bloco Café Preto

02/02: DJ Adrian Brasil / Atila Lopes e Banda Severina Brown

08/02: Bloco SandiJunio / Superbanda

09/02: DJ Adrian Brasil / Banda Casa Maré

15/02: DJ Fish / Banda Dubaile

16/02: Roberta Fiúza / Tertúlia Black

22/02: Banda A Vibe / Ghetto Roots

23/02: Tertúlia Black / Bloco Geração Coca-Cola

Mercado da Aerolândia

Período: 03, 10, 17 e 24/02 (Domingos) - 17h às 20h

03/02: Mel Matos e Banda

10/02: Renato Black e Banda

17/02: Mel Matos e Banda

24/02: Banda Pacote de Biscoito / Renato Black e Banda

Mocinha

Período: 02, 09, 16 e 23/02 (Sábados) - 18h às 22h

02, 09, 16 e 23/02: Num Ispaia Sinão Ienche

Benfica

Período: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 e 23/02 (Sextas e Sábados) - 18h às 22h

01/02: Duas Doses de Música e Os Tira Gostos / Calé Alencar / Orquestra Solar de Tambor

02/02: DJ Leo Teruz / Os Alfazemas

08/02: Tambor das Marias / Pedro Falcão e Sertônica / Pingo de Fortaleza

09/02: Bloco do Prazer / Os Alfazemas

15/02: Coletivo Raízes do Griô / Jord Guedes / Alê Eloi

16/02: Bloco do Prazer / Os Alfazemas

22/02: DJ Michel de Castro / Yane Caracas / Maracatu Solar

23/02: Roberta Fiúza / Os Alfazemas

Passeio Público

Período: 03, 10, 17 e 24/02 (Domingos) - 09h às 12h

03/02: Banda Pacote de Biscoito

10/02: Banda Aquarela

17/02: Banda Pacote de Biscoito

24/02: Banda Aquarela

Polo dos Queijos

Período: 03, 10, 17 e 24/02 (Domingos) - 10h às 15h

03/02: Farra DusBons / Batikum de Skina

10/02: Sambadelas / Alê Eloi

17/02: Farra DusBons / Batikum de Skina

24/02: Sambadelas / Renato Black

Largo dos Tremembés

Período: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/02 (Sábados e Domingos) - 17h às 21h

02/02: Roberta Fiúza / Bloco das Travestidas

03/02: Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito /

Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

09/02: Renato Black / Bloco das Travestidas

10/02: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

16/02: Ghetto Roots / Bloco das Travestidas

17/02: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

23/02: Nick Sol / Bloco das Travestidas

24/02: Caravana Cultural / Selvagens à Procura de Lei convida Camaleões do Vila

> Equipamentos que receberão a programação do Pré-Carnaval

Vila das Artes

Período: 30/01 a 01/02

Atração: Oficinas Especiais de Carnaval (Iniciação Percussiva, Circuitos Eletrônicos Aplicados à Arte Sonora, BikeSystem)

Teatro São José

Período: 23 e 24/02

Atração: Bailes de Máscaras

Horto Municipal

Período: 23/02 (Sábado) - 09h às 12h

Atração: Banda Pacote de Biscoito

Biblioteca Cristina Poeta

Período: 01/03(Sexta-feira) - 14h às 16h

Atração: Banda Aquarela

Biblioteca Herbênia Gurgel

Período: 28/02 (quinta-feira) - 09h às 11h

Atração: Banda Aquarela

Rede Cuca – Pré-Carnaval da Juventude 2019

Período: 01 a 28/02

Local: Rede Cuca - Barra, Mondubim e Jangurussu

Atrações:

01/02: Oficina Criativa: Adereços de Carnaval (18h) e Bloco Filhos de Xandhy e Unidos da Cachorra (19h), na Rede Cuca Barra.

05/02: Hora Pintada: Carnaval (18h), na Rede Cuca Barra.

08/02: Oh Os Papos! - Amor de Carnaval (14h) e Encontros Musicais: “A Princesa Negra”, com Lorena Lyse (16h), na Rede Cuca Mondubim.

Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h) e Tendas de Redução de Danos no Pré Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

12/02: Roda de Conversa sobre Violência Sexual (19h), na Rede Cuca Barra. Cine Biblio: Rio Biblioteca (15h) e Sala de Espera: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Jangurussu.

13/02: Cine Biblio: RIO, na Rede Cuca Mondubim. Papo de Mulher: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Jangurussu.

14/02: Roda de Conversa sobre Machisco e Carnaval (15h), na Rede Cuca Mondubim. Sarau: Quinta Cultural - Amor de Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

15/02: Oficina Criativa: Adereços de Carnaval (18h) e Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h), na Rede Cuca Barra. Leitura Compartilhada: Contos de Carnaval (15h) e Bloco Glitter e Nick Sol (19h), na Rede Cuca Mondubim.

16/02: Maracatuará - Nascendo com Sol (19h), na Rede Cuca Mondubim.

19/02: Roda de Conversa sobre Machisco e Carnaval Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção (19h), na Rede Cuca Barra. Sensibilização: Machisco e Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

20/02: Entre Mulheres: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção (15h) e Amor de Carnaval: Pensando a Prevenção (19h), na Rede Cuca Barra. Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Mondubim. Cine Biblio: RIO 2 (15h) e Sensibilizão: Machisco e Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

21/02: Sensibilizão: Machisco e Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

22/02: OH OS PAPOS! - Amor de Carnaval (14h) e Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h), na Rede Cuca Mondubim. Bloco Glitter e Nick Sol (19h) e Tendas de Redução de Danos no Pré Carnaval, na Rede Cuca Jangurussu.

23/02: Maracatuará - Nascendo com Sol (19h), na Rede Cuca Jangurussu.

26/02: Oficina Criativa: Máscaras de Carnaval (14h), na Rede Cuca Jangurussu.

27/02: Maracatu Nação Pici (15h), na Rede Cuca Barra. Oficina Criativa: Máscaras de Carnaval (14h) e Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Mondubim. Roda de Conversa: Amor de Carnaval - Pensando a Prevenção, na Rede Cuca Jangurussu.

28/02: Aula de Ritmos Especial de Carnaval (15h), na Rede Cuca Barra. Bailinho da Biblio (14h), na Rede Cuca Jangurussu.