Muro de obra desaba na Avenida Monsenhor Tabosa; fornecimento de energia pode ser suspenso

O muro da obra de um hotel desabou no cruzamento da Avenida Monsenhor Tabosa com a Rua Antônio Augusto, no bairro Meireles, na manhã deste sábado (19), durante a chuva de mais de 100 mm que caiu sobre a Capital, a maior desde o início da pré-estação em dezembro. Segundo Cristiano Férrer, coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, não é possível prever se a área ainda corre risco de desabamento. "A área vai permanecer isolada e o engenheiro responsável está fazendo o escoramento. As medidas para estabilizar o terreno foram feitas", afirmou. A empresa responsável pela obra colocou pedras como parte dos procedimentos para evitar maior erosão do terreno.

Veja vídeo do momento exato do desabamento:

A calçada em frente ao empreendimento cedeu, afundando um poste de energia elétrica. Uma equipe da Enel Distribuição Ceará está no local para avaliar os riscos e considera a possibilidade de o fornecimento na região ser desativado para reparos.



>Como se mede a quantidade de chuva? Especialista esclarece

> Chuvas também banham o Interior; barragens em Icó sangram



Um funcionária que trabalha em frente ao local relatou que, ao chegar à empresa, por volta das 7 horas, viu que o muro havia desabado. O trânsito ficou congestionado e cones direcionaram o trajeto, além de homens da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). Uma faixa da via foi bloqueada pelo órgão. Um semáforo também ficou apagado.

Muro de obra desaba na avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/mj97VEM1XF — Diário do Nordeste (@diarioonline) 19 de janeiro de 2019

Segundo um funcionário da Defesa Civil, há possibilidade do asfalto da via ceder. Uma perícia será realizada para investigar as causas do desabamento.

O engenheiro responsável pela obra esteve no local, mas não quis dar entrevista à equipe do SVM. Contudo, à Defesa Civil, ele informou que a empresa realizará uma ação para conter a erosão, bem como providenciará o desvio da água.

A forte chuva trouxe transtornos, também, no bairro Aerolândia. Naquela região, uma árvore caiu e derrubou três postes, deixando diversos moradores sem energia elétrica.