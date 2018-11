Fortaleza registra 75 mm; previsão é de chuvas mais intensas no fim de semana em todo o CE

Fortaleza registrou 75 milímetros de chuva no acumulado das últimas 24 horas, de acordo com uma nota divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta sexta-feira (30).

Segundo o órgão, o último dia do mês de novembro teve precipitações no litoral e em municípios do Centro-Sul do Estado.

Previsão para o final de semana

A previsão da Funceme para o fim de semana é que as chuvas continuem, porém com maior intensidade, em todas as regiões do Ceará, neste sábado (1°) e no domingo (2). A Defesa Civil já foi avisada da previsão.

O órgão diz ainda que as chuvas desta sexta-feira (30), estão associadas à atuação de um Cavado de Altos Níveis (CAN) no leste do Nordeste, que já se dissipou, e também esteve relacionada à aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do litoral do Ceará.

