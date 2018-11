Chuvas causam alagamentos em ruas e shopping em Tianguá

A chuva que caiu nesta sexta-feira(30), em Fortaleza e no interior do Estado trouxe alguns transtornos para a população. Em Tianguá, na serra da Ibiapaba, ruas e avenidas ficaram alagadas. Carros e motos trafegavam com dificuldade. No vídeo, é possível ver a forte correnteza arrastando uma moto.

Moto é arrastada por correnteza durante chuva em Tianguá nesta sexta (30) pic.twitter.com/6c6sRmhcMT — Diário do Nordeste (@diarioonline) 30 de novembro de 2018

Além das ruas e avenidas, a água invadiu os corredores e as lojas do shopping do município. No vídeo é possível observar uma grande quantidade de água barrenta nos corredores do shopping. Os funcionários foram impedidos de trabalhar devido o nível da água.

Água da chuva invade shopping de Tianguá nesta sexta-feira (30); veja imagens pic.twitter.com/eQrcBFhu7w — Diário do Nordeste (@diarioonline) 30 de novembro de 2018

Entramos em contato por telefone pelo número que está na página do shopping nas redes sociais, mas a pessoa que atendeu disse que não tinha relação com o local.

Na página do Facebook foi publicado um comunicado informando que o shopping está fechado nesta sexta-feira (30) por problemas técnicos.