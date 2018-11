Muro de supermercado recém-inaugurado em Fortaleza desaba após forte chuva

O muro do supermercado Assaí Atacadista inaugurado há dois dias em Fortaleza desabou com as fortes chuvas que caíram na manhã desta sexta-feira (30) na capital. O supermercado fica no km-4 da BR-116 (próximo à Avenida Oliveira Paiva), no bairro Cidade dos Funcionários.

O muro lateral que desabou fica na rua Tenente Nicolau esquina com a rodovia. Ninguém ficou ferido.

A assessoria de imprensa do Assaí Atacadista esclarece que parte do muro lateral da loja caiu por volta das 10h30 durante a forte chuva que ocorreu na manhã desta sexta-feira (30/11). Ninguém ficou ferido. A construtora responsável já está

trabalhando no local para fazer uma nova estrutura, que deve ser finalizada nos próximos dias. A loja funciona normalmente.

Inaugurado há dois dias

O Assaí Atacadista inaugurou a oitava unidade no Ceará e a quarta na capital Fortaleza, nessa quarta-feira (28). A nova unidade demandou R$ 45 milhões em investimentos e deve gerar cerca de 620 empregos diretos e indiretos.

O supermercado possui lojas nos bairros Bezerra de Menezes, Parangaba e na avenida Washington Soares, além dos municípios de Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte e Caucaia.