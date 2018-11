Chuva impede pouso de aviões no Aeroporto de Fortaleza

Cinco voos previstos para pousar no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, nesta sexta-feira (30), tiveram de ser desviados para outras localidades por causa das chuvas. "O aeroporto está aberto para pousos e decolagens. No entanto, devido as condições climáticas, cinco voos alternaram para outros aeroportos", informou em nota a Fraport, por volta das 15 horas desta sexta.

A chuva começou no início da manhã e deixou 45 semáfaros com falhas e ruas alagadas. Trinta e três semáforos ficaram piscantes e outros 12 apagaram por completo, de acordo com o órgão. O número representa 5% dos 894 semáforos de Fortaleza. Dos piscantes, nove foram normalizados, de acordo com a AMC.

Na Av. Aguanambi, no bairro de Fátima, um frentista registrou um alagamento embaixo do viaduto. As imagens mostram alguns carros passando com dificuldade pela via, com a água cobrindo quase que completamente as rodas. Há relatos de alagamento em ruas do Bairro Aerolândia, na Avenida Godofredo Maciel e no Centro.

Duas árvores caíram durante a chuva desta sexta-feira, uma foi na rua Tenente Benévolo, no bairro Aldeota, em Fortaleza e afetou a rede elétrica deixando parte da rua sem iluminação. A outra caiu na rua Rio Grande do Sul, no bairro Pan Americano e impediu o tráfego na via.