Chuva banha o Ceará, forma pontos de alagamento e traz transtornos a moradores de Fortaleza e RMF

O Ceará amanheceu com chuva neste domingo (24). Em Fortaleza e na Região Metropolitana, a água provocou a formação de vários pontos de alagamento, invadiu casas e trouxe transtornos à população. O município de Aracati, no Litoral Leste do Estado, registrou maior volume de precipitações, com 114 milímetros, entre as 7 horas de sábado (23) e a manhã de hoje, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No bairro Canidezinho, em Fortaleza, a água invadiu casas. Em um vídeo gravado por moradores é possível ver a chuva e uma correnteza muito forte na Rua José Maurício.



Na casa de Francisco Clécio é possível ver que a água cobre parte de alguns móveis. "Todo ano acontece isso, mas dessa vez aconteceu pior porque invadiu todas as casas aqui. Acordei 2h da manhã com várias coisas boiando. Eu tive que tirar a irmã da minha epsosa que é especial durante a madrugada, atravessando essa água", relatou.

Em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, a água das chuvas também invadiu as casas, e a situação tem preocupado os moradores.

Na Rua Princesa Isabel, no Bairro Conjunto Metropolitano, uma moradora enviou um vídeo no qual afirma não ter condições de sair de casa. "Estamos ilhados. Não temos como sair de casa, a água está passando da nossa cintura, os cachorrinhos estão em cima dos carro, eu coloquei meu filho em uma rede bem alta, porque a cama perdeu tudo. A tendencia é subir mais. Eu não sei o que fazer", afirmou Eduarda Souza.

Previsão

Previsão para este domingo (24) é de tempo nublado com eventos de chuvas em todas as regiões. Para esta segunda-feira (25) a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.



10 maiores chuvas por municpio e posto

1- Aracati (Posto Aeroporto de Aracati) : 114 mm

2- Aquiraz (Posto Sítio Sapucaia Fagundes) : 109 mm

3- Fortim (Posto Fortim): 101 mm

4- Iracema (Posto São José do Fama): 89 mm

5- Ipueiras (Posto Matriz): 84 mm

6- Beberibe (Posto Sítio Forquilha): 75,2 mm

7- Acaraú (Posto Acaraú): 74,4 mm

8- Boa Viagem (Posto Açude São José I): 73,0 mm

9- São Gonçalo do Amarante (Posto Sede) 70 mm

10- Cascavel (Posto Cristais): 70 mm