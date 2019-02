Rios e canais transbordam e inundam casas em Fortaleza

A maior chuva resgistrada em Fortaleza neste ano, entre o sábado (23) e este domingo (24), trouxe transtornos para a população de diversos bairros. Populações que vivem às margens de canais, córregos, riachos e rios sofreram ainda mais após os transbordamentos ocorridos, o que causou inundações e alagamentos em ruas e residências de diversos pontos da Capital.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o acumulado de chuvas na cidade foi de 120,3 mm, volume menor apenas que o de Pacatuba, com 121,3 mm no período.

Maraponga

O Riacho Martinho transbordou e deixou a Rua Holanda, no Bairro Maraponga, intransitável, além de ter causado a queda de parte do asfalto. Um vídeo registrou o momento em que a água invadiu toda a pista. Moradores improvisaram um bloqueio com caixas de madeira em outro trecho da via, para evitar que os veículos passem pelo local.

Conjunto Palmeiras

Na Rua Saquarema, no Conjunto Palmeiras, moradores tiveram dificuldades em transitar após o Rio Cocó transbordar. A via ficou completamente alagada e a água invadiu casas.

Parque Genibaú

A Rua Nossa Senhora das Graças, no Parque Genibaú, foi atingida após o Rio Maranguapinho transbordar na madrugada deste domingo (24). Casas foram afetadas e uma árvore caiu.

Bom Jardim

O canal localizado na Rua 3 Corações, no Bairro Bom Jardim, também transbordou após as fortes chuvas das últimas horas na Capital. A via ficou totalmente alagada, assim como ruas próximas, e os moradores ficaram ilhados dentro das casas.

José Walter

Após o córrego transbordar, a Avenida João de Araújo Lima, no José Walter, 4ª etapa, ficou alagada. Moradores estão receosos de que haja risco de desabamento de casas. As residências também foi invadidas pela água e as pessoas tentaram evitar maiores prejuízos.