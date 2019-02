Ruas do bairro Conjunto Metropolitano se transformam em 'rio' durante as chuvas deste domingo 

Pelo menos cinco ruas do Bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, transformaram-se em "rios" durante as chuvas deste domingo (24). Casas alagaram e moradores perderam móveis e eletrodomésticos.

Na Rua Santo Antônio, o nível da água das chuvas subiu rapidamente, chegando a quase um metro de altura. Os moradores acionaram a Defesa Civil do município.

Foto: Ricardo Mota

"A chuva começou 23h e a gente ficou preocupado. E, quando foi 2h e pouco, veio alagar tudo novamente. Foi tudo muito rápido. Agora é esperar e pedir a Deus para nos dar força seguir em frente. Não deu tempo da gente salvar o móveis porque foi tudo muito rápido. Perdemos praticamente tudo," disse o morador Joao Paulo.

Noite sem dormir e pedido de socorro

"Não temos como tirar a água de dentro de casa. Nos ajudem por favor!"

Esse foi o pedido de socorro de Maria do Socorro Lourenço, que não conseguiu dormir durante este domingo. Segundo a moradora, muitas famílias perderam os móveis.

Na Rua Camilo Francisco da Silva, Thais Ferreira teve que sair às pressas de casa.

"Meu genro teve que colocar uma corda de um lado para o outro pra gente sair. A correnteza era muito forte".

"A gente saiu era 4h da madrugada. Perdemos tudo: geladeira, cama, fogão. Entrou água em tudo aqui", acrescentou a moradora.

"A água está baixando mais o nível, mas se chover, volta a alagar novamente. Aqui as Ruas Ulisses Guimarães, Menino Jesus, Princesa Isabel foram as mais afetadas. Foi um sufoco na madrugada. Tem muitas casas que moradores idosos precisaram de ajuda pra sair", relatou Roberto Gomes.

Na Rua Marcos Couto Bezerra, moradores conseguiram "surfar" durante a manhã. Em um vídeo gravado por câmera de um celular é possível ver o homem brincando na rua.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 56 milimetros no Posto de Tucunduba e 35 milimitros em Sítios Novos, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O registro correponde ao período das 7h deste sábado (23) até as 7h deste domingo.