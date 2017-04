Shoppings têm programação especial para atrair clientes

00:00 · 08.04.2017

A Páscoa deve contribuir para a elevação do fluxo de clientes nos shoppings de todo o País, que já apresentaram elevação de 0,6% em março ( Foto: JL Rosa )

Com a aproximação da Páscoa, as lojas e estabelecimentos já estão com decoração e produtos no clima da data. Os shoppings da cidade não ficaram de fora e alguns já estão com programação especial para fomentar ainda mais a movimentação nos empreendimentos. A ações vão desde brincadeiras temáticas para as crianças, passando por oficinas, até campanhas de conscientização.

Leia mais

.Páscoa anima os supermercados

.Vendas de pão de coco devem ter alta de 10%

O Grand Shopping lançou no último dia 22 o projeto Páscoa Consciente. Voltado para todas as idades e confeccionado pelo bonequeiro Jesus Sêda, que há mais de 30 anos é responsável por vários personagens dos programas da TV Cultura, o cenário temático conta com bonecos de espuma que apresentam de forma lúdica e recreativa o que é correto e errado nos hábitos diários do consumo da água.

"Sabemos que este tema é de fundamental importância nos dias de hoje. Aproveitamos um evento de varejo e decidimos por orientar as crianças e adultos de forma lúdica, de como podemos com atitudes rotineiras contribuir com a preservação", comenta Simone Ponce, gerente de marketing do empreendimento. A exposição estará disponível para visitação até o dia 16 de abril, das 14h às 20h, com entrada gratuita na Praça de Eventos.

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe, que envolve o North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping, promoverão ações com foco nas crianças com destaque para a chegada do Coelhinho da Páscoa e seu cortejo no próximo sábado (1º) às 17h, no caso do North Shopping. Além disso, alguns espetáculos e oficinas serão oferecidos até o dia 16 de abril, todos com acesso gratuito.

O Shopping Parangaba também apostou em programação infantil. "A Hora da Folia" é uma ação com diversas atividades lúdicas para os pequenos que acontecerá todos sábados de abril, a partir das 16h, com entrada gratuita. Também aos sábados, haverá apresentação de teatro de bonecos e oficinas de arte. Já aos domingos, as atrações serão espetáculos teatrais.

O RioMar Fortaleza apostou na religiosidade para atrair o público. No dia 22 de abril, o shopping promoverá o Encontro com a Misericórdia, organizado pela Canção Nova. O evento terá louvor e pregação com a presença do Padre Luizinho e Christian Moreira, ambos missionários da comunidade católica.

O Shopping Benfica apresenta a Toca do Coelho, espaço interativo para diversão entre pais e filhos. Pensando em estreitar os laços familiares, durante todo o período de permanência no espaço, a criança deverá estar acompanhada por um adulto. Haverá pintura facial, oficinas artísticas, contação de histórias e apresentações. A participação é mediante apresentação de cupons fiscais de lojas do shopping no valor de R$ 20,00.

Fluxo

A Páscoa deve contribuir para a elevação do fluxo de clientes nos shoppings de todo o País, que já apresentaram elevação de 0,6% em março, primeiro resultado positivo em nove meses, segundo pesquisa do Ibope.