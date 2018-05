Próximo foco do governo é promover o Ceará na Ásia, diz Camilo

20:50 · 03.05.2018 / atualizado às 21:03

Foto: Levi de Freitas

Após o início das operações do hub em Fortaleza nesta quinta-feira (3), o próximo passo do Governo do Estado é promover o Ceará na Ásia, como informou Camilo Santana na tarde desta quinta-feira (3), ao desembarcar do voo da Joon, que veio de Paris. Já está certo que, com o hub da Air France-KLM e Gol no Ceará, passa a haver, até o fim de 2018, voos interligando a América Latina, Estados Unidos e Europa. Com essas rotas certas, a Ásia passa também a ser o novo foco do Ceará.

"Nós queremos também promover o Ceará em outros continentes, principalmente no continente Asiático. A Ásia pouco conhece do Brasil e da América do Sul e agora, com essa rota de Fortaleza-Paris e Paris-Pequim, vamos reduzir no mínimo 5 ou 6 horas de voo nessa rota. Pela posição privilegiada do Ceará, hoje é um dia importante para abrir um novo caminho, para consolidar um centro de conexão aqui em Fortaleza", afirma o governador, ressaltando que a intenção também é trabalhar para que o turista que faz conexão na Capital cearense, por meio do Hub, possa ficar alguns dias no Estado.

Parceria para alunos e professores

O governador revelou que, na visita a Paris, teve a oportunidade de fazer contato com o Liceu, com a finalidade de construir parcerias com as escolas públicas cearenses, beneficiando alunos e professores

