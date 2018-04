Mais motos e menos TVs em 2017

01:00 · 27.04.2018

Número de domicílios nos quais os moradores usufruíam de motos e automóvel também cresceu

O número de domicílios cearenses no qual pelo menos um morador tinha a motocicleta como meio (ou como um dos meios) de locomoção cresceu entre 2016 e 2017. No ano passado, o veículo estava em 36,2% (1,04 milhão) das residências, enquanto no ano de 2016 esse percentual era de apenas 34,4% (979 mil). Também cresceu o número de domicílios nos quais os moradores usufruíam da motocicleta e do automóvel, de 8,2% em 2016 para 8,6% no ano passado.

Em contrapartida, houve leve queda no número de domicílios com automóvel entre os anos em questão. No ano passado, o meio de transporte fazia parte da vivência de 26% dos domicílios cearenses. Em 2016, essa fatia era de 26,2%.

O número de domicílios com televisão também teve queda em 2017 ante 2016. No ano passado, o item estava presente em 96,4% das residências cearenses. Em 2016, essa fatia era um pouco maior, com o aparelho estando em 96,6% das residências do Estado.

Entretanto, houve avanço no número de moradias que possuíam, em 2017, apenas TV de tela fina. Em 2016, o item fazia parte da realidade de 42,6% dos domicílios. Em 2017, ela já estava em 48,5% do total. Também avançou a proporção de residências com TV de tela fina e de tubo. Em 2016, a fatia era de 7,8%. No ano passado, esse percentual passou para 9%, conforme o que foi divulgado pelo IBGE com base na Pnad.

Dando espaço cada vez mais ao smartphone, o microcomputador está cada vez menos presente nos domicílios. Em 2017, a proporção de moradias com o item era de 29,8%, enquanto em 2016 essa fatia era de 30,2%. Também houve redução na proporção de domicílios com telefone fixo convencional, de 15,2% em 2016 para 12% em 2017.

Utensílios domésticos

Cresceu a presença da máquina de lavar roupa nas casas cearenses. O eletrodoméstico passou a fazer parte da realidade de 37,2% das moradias em 2017. Em 2016, ela estava em 35,4% dos domicílios. A geladeira se manteve estável entre os anos, seguindo com presença em 97,2% das moradias.