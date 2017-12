Azul: Fortaleza lidera o recebimento de cargas

01:00 · 19.12.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

A Azul Cargo Express deve movimentar até o fim deste ano cerca de 98 mil volumes recebidos no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. De acordo com a empresa, o número representa um crescimento de 78% em relação ao ano passado. O valor transportado representa ao todo 330 toneladas, uma alta de 77% em 2017.

"Os números são muito positivos e Fortaleza é líder nacional no recebimento de cargas pela Azul Cargo. Os principais produtos transportados são mercadorias do e-commerce, vinhos, eletrônicos, perecíveis, entre outros. Todo produtos que for homologado pelas autoridades nós transportamos. Nossos maiores emissores estão em Campinas, Manaus, Vitória e Curitiba", afirma a diretora da Azul Cargo Express, Izabel Reis.

> Voo de Confins para Jeri começa hoje

Segundo ela, o resultado superior de 2017 em relação ao ano anterior se deu porque a empresa investiu fortemente na qualidade dos serviços. "Além disso, nós temos uma malha muito favorável com um tempo de entrega bastante importante para os nossos clientes. Nós temos trabalhado muito de acordo com as necessidades dos clientes e eles estão cada vez mais procurando Fortaleza", reforça Reis.

A diretora da Azul Cargo também explica que a quantidade de voos que chegam a Fortaleza são fatores que contribuíram para os resultados positivos. "Hoje, a gente tem voos de Manaus para Fortaleza, além de cidades do Sudeste e Nordeste. Nós também melhoramos a nossa infraestrutura, criamos uma área maior no Aeroporto Pinto Martins".

Outro ponto é a questão da liberação das encomendas. "Nós temos um relacionamento muito bom no Aeroporto de Fortaleza. As nossas liberações são muito bem agilizadas e nós temos investido muito em tecnologia. É um trabalho todo direcionado para o cliente".

Movimento maior

Com pelos menos 32 pessoas trabalhando diretamente apenas no Pinto Martins para o transporte de cargas, a Azul Cargo reforçou a equipe nos últimos meses para atender a uma demanda cada vez maior. Além disso, há a mão de obra das lojas e parceiros da companhia. "O maior período, com certeza, foi a Black Friday, mas esperamos também um volume grande agora para o Natal. São os dois períodos que a gente mais transporta carga".

Perspectivas

Com um crescimento acelerado em 2017, a Azul Cargo planeja aeronaves maiores para 2018. "Nós ainda não temos nada definido, mas a ideia é aumentar a capacidade de transporte. Isso é inevitável. E Fortaleza está nos nossos planos. Uma outra coisa que pode ajudar no crescimento da cidade e do Estado é que a Azul está trazendo aeronaves cargueiras para o segundo semestre de 2018".

Conforme Reis, a empresa está em franco crescimento tanto no número de lojas quanto no volume transportado. "O Nordeste e especificamente o Ceará são os mercados mais fortes. Inclusive nós vamos abrir mais lojas no Estado".

Atualmente, a companhia conta com cinco lojas no Estado. No último mês de setembro, a Azul Cargo abriu uma unidade em Jericoacoara, onde opera voos regulares para Recife, Campinas e Belo Horizonte, principais hubs da aérea no Brasil. "Para 2018, são oito novas lojas no Nordeste, sendo mais uma no Ceará, em Sobral", diz.

Reis acrescenta que o aumento da capacidade é imprescindível para o transporte de cargas. "Em média os nossos aviões Embraer carregam 1,5 toneladas, enquanto que os Airbus A320 suportam até 3,5 toneladas".

Na comparação deste ano com o mesmo período do ano passado, a Azul Cargo cresceu 78% em quantidade de entregas e 66% em peso transportado em Fortaleza e Recife. A capital pernambucana recebeu cerca de 40 mil volumes até novembro.