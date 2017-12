Voo de Confins para Jeri começa hoje

01:00 · 19.12.2017

A partir de hoje (19), a Azul Linhas Aéreas inicia as operações sazonais para o Aeroporto de Jericoacoara com partidas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Confins). De acordo com a companhia, são três voos semanais com partidas às terças (12h40), quintas (12h40) e domingos (14h).

As saídas do Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, no município de Cruz, ocorrem às 15h05 (terças e quintas) e às 16h (domingos).

As operações da Azul, ligando Confins a Jeri, devem ocorrer até o dia 13 de fevereiro de 2018. Apesar disso, a companhia já informou que vai analisar a possibilidade de tornar a frequência entre os dois aeroportos regular.

"Os voos entre Confins e Jericoacoara são sazonais e serão operados, pela primeira vez, nesta próxima alta temporada de verão. Se houver uma demanda consistente, a companhia avaliará a possibilidade de tornar esse trecho regular, tendo em vista que Belo Horizonte é um hub da Azul", comunicou a empresa no último mês, com exclusividade ao Diário do Nordeste.

O voo será realizado com os jatos Embraer 195, com capacidade para 118 passageiros. As passagens já estão disponíveis no site da companhia, com preços a partir de R$ 395,70 o trecho, com as taxas incluídas e sem a franquia de bagagem.

A nova rota sazonal oferecerá ampla conectividade em Confins, com rápidas ligações para Buenos Aires, São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Brasília, Vitória, Salvador, entre outros.

Operações

Com as novas operações, o Aeroporto de Jericoacoara recebe neste mês de dezembro 10 voos semanais, a maioria da Azul. Com esse novo trecho, a companhia totaliza 8 operações semanais no terminal cearense. A aérea já conta com quatro voos semanais ligando Jericoacoara a Recife (PE), às quartas, sextas, sábados e domingos, e uma frequência aos sábados para o hub de Viracopos, em Campinas (SP). Além da Azul, a Gol também atua no Aeroporto de Jeri. A companhia possui dois voos semanais com partidas de Guarulhos, em dias de quarta-feira, e Congonhas, aos sábados.