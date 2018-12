Tragédia em Milagres: suspeito preso diz que no momento do crime estava na casa da amante

Nas horas seguintes a 'Tragédia em Milagres', os suspeitos pela tentativa de assalto a banco começaram a ser capturados. Dentre os oito presos há um cearense: Cícero Rozelir da Silva Caldas, nascido no Município do Barro. Em depoimento obtido pelo Sistema Verdes Mares, Cícero afirmou que não estava no local do crime.

Conforme relatado por Rozelir aos policiais civis, no momento do crime ele estava na casa de uma mulher identificada apenas como Bia, quem, segundo ele, seria a sua amante. Cícero Rozelir teria ido à residência da mulher após brigar com a esposa e na volta foi abordado por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local.

No termo de interrogatório do auto de prisão em flagrante, o suspeito informou que não sabia ter indicado para a Polícia um caminho errado, pelo qual o bando seguiu direção contrária. Apesar das negativas, ele confessa ter conhecido dias antes parte da quadrilha que participou do ataque.

Em depoimento, Rozelir afirmou que conheceu o bando em um bar da Zona Rural de Barro, local onde ele já frequentava de costume. O grupo teria ido ao bar em dois dias consecutivos e pedido a Cícero que a sua esposa cozinhasse para eles, mas depois não mais se encontraram.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem já tinha passagens pela Polícia do Ceará por receptação, desobediência, corrupção ativa, crimes de trânsito, posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pela 'Tragédia em Milagres' ele foi autuado por integrar organização criminosa e latrocínio.