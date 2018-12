Tragédia em Milagres: suspeitos ouvidos em audiência de custódia vão continuar presos

Os oito suspeitos de participar da tentativa de assalto a dois bancos em Milagres, que deixou 14 pessoas mortas, vão ser mantidos presos, conforme decisão da Justiça. Os homens foram ouvidos em audiência de custódia na manhã desta terça-feira (18), no Fórum Juvêncio Santana, em Juazeiro do Norte. Agora, devem retornar à Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), onde vão aguardar julgamento.

A segurança no Fórum foi reforçada. O local foi alvo de ataques de criminosos, que atiraram coquetéis molotov contra o prédio. O grupo também teria atentado contra a sede do Demutran e incendiou uma ambulância em Juazeiro do Norte. A Polícia não confirmou se os ataques possuem relação com a audiência dos suspeitos.

Dos oito presos, um é cearense, identificado como Cícero Rozeli da Silva Caldas (34), e dois são de Sergipe: Robson José dos Santos (36), e Gian Sidney Wynne Santos (25). Os três foram autuados por integrar organização criminosa e roubo. Segundo a polícia, os outro cinco são suspeitos de tentar facilitar a fuga do restante da organização criminosa.

Ação desastrosa

Na madrugada do último dia 7 de dezembro, um grupo criminoso armado e com reféns tentou assaltar duas agências bancárias da cidade de Milagres, na Região do Cariri do Ceará. Houve intensa troca de tiros e 14 pessoas morreram. Segundo a Secretaria da Segurança do Ceará, das 14 vítimas, seis eram reféns e outras oito criminosos. Dos reféns, cinco pertenciam a uma mesma família.

O ataque teve repercussão internacional, com ênfase na informação de que o Ceará é um dos estados mais violentos do País, em meio ao início da alta estação turística.