Tragédia em Milagres: Operação contou com uso de 12 fuzis e presença de dois atiradores de elite

O relatório policial referente a operação ocorrida em Milagres, no último dia 7 de dezembro e que resultou em 14 mortes, apontou que a Polícia Militar do Estado do Ceará utilizou armamento de grosso calibre. 12 policiais estavam em posse de um fuzil, cada.

Referências das armas e os nomes dos policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) envolvidos na ação estão listados no inquérito instaurado na 21ª Delegacia Regional de Brejo Santo. O documento especifica que 10 armas eram de calibre 5,56 e havia dois snipers AR-10.

A informação sobre o uso dos snipers já havia sido antecipada anteriormente, em publicação do Diário do Nordeste, porém o documento comprovou que havia um segundo atirador de elite no local. No Brasil, o treinamento dos snipers é feito pela Polícia Federal e requer 100% de acerto dos profissionais.

Dos 14 mortos na tragédia, seis eram reféns. Investigações apuram de onde partiram os tiros que atingiu cada uma das vítimas. Após o caso, os 12 policiais envolvidos foram afastados das suas funções.