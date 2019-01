Grande Fortaleza registrou pelo menos 16 ataques 

Pelo menos 16 ataques criminosos foram registrados em vários pontos de Fortaleza e da Região Metropolitana entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira (03). Nove pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento com os ataques.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou 13 casos, mas o Sindiônibus informou dois outros ataques a ônibus nos bairros Bonsucesso e Serrinha, onde os veículos foram parcialmente incendiados.

Veja lista com as ações criminosas:

1- Incêndio a coletivo no bairro Edson Queiroz. O ônibus da linha 086 - Edson Queiroz/Papicu - foi o primeiro coletivo a ser atacado. Segundo o policial militar que atendeu a ocorrência, os criminosos mandaram o motorista descer do veículo e na sequencia atearam fogo. Ainda segundo o agente, o mototrista ia fazer a última viagem do coletivo.

2- Incêndio a coletivo no bairro Parque Santa Rosa. O ataque aconteceu ao ônibus da linha 329 - Parque Santa Rosa - os moradores relataram que acordaram com muito medo. "Eu estava dormindo e acordei com o barulho. Olhei pra janela e vi o clarão. Chamei meu esposo e quando fomos ver já estava tudo pegando fogo", disse uma moradora que não quis se identificar.

3- Explosão em viaduto próximo ao bairro Metrópole, em Caucaia. Na BR-020 foi registrada uma explosão num viaduto da cidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local foram encontrados explosivos e uma das colunas do equipamento teve a estrutura comprometida. Ninguém ficou ferido.

4- Incêndio a Topic em Caucaia. Na rua 114 no Conjunto Planalto Caucaia o veículo foi incendiado por volta das 3 horas. O corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

5- Incêndio a 6 veículos em Horizonte. O ataque criminoso destruiu os veículos no estacionamento do Departamento Municipal de Trânsito de Horizonte (Demutran) nesta quinta-feira (3). O local fica na Rua Raimundo Alves da Silva, no bairro Planalto Horizonte.

6- Artefato inflamável em posto de combustível no bairro Damas. Um artefato de fabricação caseira foi arremessado contra um posto de combustível. Um funcionário conseguiu apagar o fogo e ninguém ficou ferido.

7- Tiros em agência bancária. A Coordenadoria Integrada de Operações (CIOPS) informou que tiros foram disparados contra a porta de uma agência bancária no bairro Otávio Bonfim.

8- Danos a cameras de videomonitoramento no bairro Barra do Ceará.

9- Danos a câmeras de videomonitoramento no bairro Bom Jardim.

10- Ataque a fotossensor no bairro Moura Brasil.

11- Ataque a fotossensor no bairro Messejana.

12- Ataque a fotossensor em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

13- Ataque a semáforo no bairro Quintino Cunha.

14- Ataque parcial a ônibus no bairro Bonsucesso, segundo o Sindiônibus.

15- Ataque parcial a ônibus no bairro Serrinha, segundo o Sindiônibus.

16- Incêndio a outro coletivo no bairro Parque Santa Rosa.