Fortaleza tem explosões e ataque a agência bancária em mais uma noite de ações criminosas

Após sinais de que os ataques criminosos estavam acabando nos últimos dias, a noite da quarta-feira (16) e a madruigada desta quinta (17) foram marcadas por pelo menos três ações ousadas em Fortaleza. Houve explosões numa ponte do Bairro Bela Vista e em um poste do Metrô de Fortaleza localizado entre as estações Juscelino Kubitschek e Couto Fernandes. Uma agência bancária também foi alvejada com tiros e incendiada na Aerolândia.

Poste na estação do metrô no Couto Fernandes é explodido

Estações do metrô ficaram fechadas no início da manhã Halisson Ferreira

A explosão no poste do Metrô de Fortaleza aconteceu às 3h30 desta quinta e atingiu um poste localizado no equipamento. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O impacto do material explosivo danificou a estrutura do poste, que quebrou em algumas partes, deixando a estrutura de aço exposta. Equipes da Força Nacional e Polícia Militar fazem a segurança no local.

Após o ataque, todas as estações do metrô foram fechadas no início da manhã. Contudo, os locais foram reabertos às 7h10.

Localizada na Avenida José Bastos, a Estação Couto Fernandes faz parte da linha Sul do Metrô de Fortaleza e atende o público dos bairros Bela Vista, Pici e adjacências.

Agência bancária atacada com tiros e incendiada

Vidraça da agência foi quebrada Rafaela Duarte

Na Aerolândia, uma agência do Banco do Brasil, localizada no quilômetro 2, da BR- 116, foi atacada com tiros e incendiada na madrugada desta quinta-feira (17).

Conforme a Polícia Militar, por volta de 1h, um veículo modelo Sandero, com cinco ocupantes, parou em frente à agência e os suspeitos atiraram pelo menos seis vezes contra a fachada do prédio.

Os tiros quebraram a vidraça da agência. O grupo ainda incendiou o prédio usando garrafas pets e um galão com gasolina, que estavam dentro de uma mochila usada pelos criminosos.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou pelo local no momento do incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros, que apagou as chamas. Os suspeitos fugiram.

Equipes da PRF, da Polícia Militar e da Perícia Forense foram ao local.

Explosão em ponte na Bela Vista

Estrutura da ponte foi danificada Rafaela Duarte

A ponte onde a bomba explodiu fica localizada na Rua Chile. O caso aconteceu por volta de 21h30. Devido ao impacto, uma parte da ponte, que passa sobre um riacho, ficou danificada, deixando os ferros à mostra. Não há informações de pessoas feridas.

O barulho da explosão foi ouvido por moradores do local e de outros bairros, como Pan Americano, Pici, Genibaú, Jockey e João XXIII. Moradores da região relaram que, antes da explosão, pessoas de moto passaram pela ponte. Equipes da Polícia Militar e da Força Nacional foram ao local.

Quarta ação criminosa não teria ligação com ataques

Todo o dinheiro foi levado do Caixa Eletrônico Rafaela Duarte

Uma quarta ação criminosa foi registrada no fim da noite de quarta. A sede da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), no Cambeba) foi invadida. Lá, quatro criminosos roubaram armas e coletes dos vigilantes e arrombaram o caixa eletrônico. Contudo, este crime não tem características de ataque criminoso coordenado com os outros, mas seria uma ação isolada.

De acordo com a polícia, os suspeitos renderam os dois vigilantes, ordenaram que as vítimas abrissem o portão da frente do prédio e um veículo com outros criminosos entrou no prédio. Foram utilizadas ferramentas e um maçarico para arrombar o caixa eletrônico, que teve todo o dinheiro levado. Não há informações sobre a quantia roubada.

O caixa eletrônico arrombado pelos criminosos teria sido abastecido durante o período da manhã. Os outros equipamentos não foram violados.