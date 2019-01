Explosão atinge poste em estação de metrô no Bairro Couto Fernandes

Uma explosão atingiu um poste na estação de metrô do Bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (17). O caso aconteceu às 3h30. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

O impacto do material explosivo usado no local danificou a estrutura do poste, que quebrou em algumas partes, deixando os ferros expostos. Equipes da Força Nacional e Polícia Militar fazem a segurança no local.



Por conta do ataque, o primeiro horário do metrô da Estação Couto Fernandes, às 5h30, não irá funcionar. Os demais horários irão depender da avaliação dos engenheiros em relação a estrutura atingida.

Localizada na Avenida José Bastos, a Estação Couto Fernandes faz parte da linha Sul do Metrô de Fortaleza e atende o público dos bairros Bela Vista, Pici e adjacências.