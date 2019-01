Agência bancária é atacada com tiros e incendiada na Aerolândia

Uma agência do Banco do Brasil, localizada no quilômetro 2, da BR- 116, no Bairro Aerolândia, foi atacada com tiros e incendiada na madrugada desta quinta-feira (17).

Conforme a Polícia Militar, por volta de 1 hora da madrugada um veículo modelo Sandero, com cerca de cinco ocupantes, parou em frente a agência bancária e os suspeitos atiraram pelo menos seis vezes contra a fachada do prédio.

Os tiros acertaram os vidros da agência, que ficaram quebrados. Os suspeitos ainda incendiaram o prédio usando garrafas pets e um galão com gasolina, que estavam dentro de uma mochila usada pelos criminosos . Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou pelo local no momento do incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros, que apagou as chamas. Os suspeitos fugiram.

Equipes da PRF, Polícia Militar e a Perícia Forense estão no local. Policiais realizam buscas para tentar identificar e capturar os suspeitos.