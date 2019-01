Grupo invade prédio da Cogerh, rouba armas e arromba caixa eletrônico no Cambeba

Um grupo de cerca de quatro pessoas invadiu o prédio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), localizado no Bairro Cambeba, roubou as armas e coletes dos vigilantes e arrombou o caixa eletrônico do local, no fim da noite desta quarta-feira (16).

De acordo com a polícia, os suspeitos renderam os dois vigilantes, ordenaram que as vítimas abrissem o portão da frente do prédio e um veículo com outros criminosos entrou no prédio. Foram utilizadas ferramentas e um maçarico para arrombar o caixa eletrônico, que teve todo dinheiro do equipamento levado. Não há informações sobre a quantia roubada.

O caixa eletrônico arrombado pelos criminosos teria sido abastecido durante o período da manhã. Os outros equipamentos não foram violados.