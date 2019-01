Prefeito é suspeito de matar homem e está foragido

O prefeito do Município de Santana do Acaraú (a aproximadamente 250 km de distância de Fortaleza) é suspeito de assassinar a tiros um homem, na noite de ontem. O político e policial federal aposentado, Marcelo Arcanjo, de 60 anos, fugiu após o crime e está sendo procurado pela Polícia.

Segundo informações do tenente-coronel Assis, responsável pelo policiamento ostensivo da Área Integrada de Segurança (AIS) 14, o assassinato aconteceu no bairro Retiro, por volta de 18h30 de ontem. A vítima foi identificada como Augusto César do Nascimento, de idade não informada, popularmente conhecido no Município como 'César da Regina'.

"Já sabemos que o Augusto César não era parente dele. Foram muitos disparos na cabeça. Quantos exatamente, só a Perícia poderá dizer isso. Seja ele prefeito, seja ele qualquer pessoa, matou e tem que ser preso", afirmou o policial militar, a respeito das buscas policiais pelo político.

Ainda no local do crime, o tenente-coronel Assis contou que as características apontam para execução. Testemunhas disseram aos policiais que atenderam à ocorrência que o prefeito chegou em um veículo (modelo ainda não identificado), parou na frente da residência e chamou pelo nome de Augusto César. "A vítima estava dentro da casa. Quando saiu, foi recebida a bala. Ainda não sabemos qual tipo de arma foi utilizada e se havia alguém com o prefeito", contou.

Reforços

O responsável pela AIS 14 destacou que pediu reforços no policiamento a fim de localizar Marcelo Arcanjo. Conforme Assis, "uma equipe com quatro policiais da Força Tática (FT) e três PMs do Destacamento de Santana do Acaraú auxiliam nas buscas pelo suspeito". O tenente-coronel acrescentou ainda que, ao saber do acontecido, estava em Sobral e se deslocou imediatamente para Santana de Acaraú. Policiais militares de municípios vizinhos também foram acionados para colaborar com as buscas.

A motivação exata para o crime segue desconhecida pela Polícia, no entanto, o militar informou que familiares de Augusto César disseram que ele era motorista contratado da Secretaria de Ação Social de Santana do Acaraú. Há cerca de seis meses, ele teria sido exonerado do cargo e, desde então, não mantinha uma boa relação com o prefeito Marcelo Arcanjo, tendo inclusive mudado de partido político.

Perícia

O corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na Região Norte do Estado, em Sobral. A Polícia Civil foi acionada ao local, para realizar os primeiros levantamentos para a investigação do homicídio.

Marcelo Arcanjo foi eleito para o cargo de prefeito de Santana do Acaraú no ano de 2016, pelo partido PMDB, na coligação 'Esperança de uma Santana Melhor'. Na época, ele conquistou 52,27% dos votos.