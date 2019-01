Paróquia N. Sra do Perpétuo Socorro completa 60 anos

Orós. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro completa neste mês 60 anos. Para celebrar a data, a Igreja, que integra a diocese de Iguatu, preparou uma programação que inclui novenas, missas, caminhadas, shows, encontro de jovens e exibição de documentário. O tema central do evento é o seguinte: "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, somos cristãos leigos, celebrando 60 anos da nossa paróquia a serviço do reino".

O jubileu alusivo aos 60 anos de atividades da paróquia foi aberto ontem (13), às 5 horas, com alvorada festiva e salvas de fogos pelas ruas da cidade. Às 18 horas, houve caminhada em direção à Igreja Matriz, e carreata com a bênção dos veículos.

Após o hasteamento da bandeira com a imagem da santa padroeira, houve a primeira novena que teve como pregador o padre Luiz Henrique. "O surgimento da paróquia está associado à criação do Município de Orós, que se emancipou em 1957 de Icó a partir da construção do Açude Orós", observou o pároco José Ricardo Pompeu Ferreira. "Antes, é claro, já havia toda uma história de fé cristã na antiga capela do povoado".

Caminhada

A cada dia, haverá caminhada pela madrugada para um bairro, seguida de celebração eucarística. À noite, ocorrem as novenas. O padre José Ricardo Ferreira lembra os ensinamentos do primeiro bispo da diocese de Iguatu e reafirma: "As festas de padroeiro constituem-se em oportunidade de crescimento da fé em Jesus Cristo, os santos nos aproximam de Deus em um verdadeiro retiro espiritual".

Nesta sexta-feira (17), a caminhada matutina será em direção à capela dedicada à São Pedro, no entorno do Açude Orós, bem no início da parede do reservatório. Será o momento de refletir e lembrar a história da construção da barragem, que é a segunda maior do Ceará, após o Castanhão, os operários que morreram na obra e o significado de que o reservatório seria a redenção do Ceará, pois na época se falava "do fim da seca".

Já no sábado (18), a programação abre espaço para o show católico com Valmir Alencar e Ministério Adoração e Vida, após a novena. No domingo 19, será exibido o documentário "60 anos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro", produzido pela equipe do movimento cultural Escola Livre de Arte (ELA), sob a coordenação de Édson Cândido.

Na próxima terça-feira (22) será feriado municipal, dedicado à padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 8 horas, será celebrada missa da saúde para os enfermos e idosos e, às 17 horas haverá a liturgia solene, presidida por Dom Edson de Castro Homem, bispo da diocese de Iguatu. Em seguida, procissão com o andor e imagem da santa pelas ruas da cidade.

Fundação

A paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Orós foi criada no dia 1º de Maio de 1958 pelo então bispo diocesano do Crato dom Francisco de Assis Pires e desmembrada do território da paróquia de Nossa Senhora da Expectação de Icó. Com a criação da diocese de Iguatu, a 4 de fevereiro de 1962, a paróquia de Orós passou a pertencer à sua jurisdição, que teve como 1º bispo dom José Mauro Ramalho de Alarcon e Santiago.