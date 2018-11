Tauá tem chuva de 60 milímetros, diz Funceme

Chuvas foram registradas em, pelo menos 26 municípios do Ceará no intervalo entre as 7h desta quinta-feira (22) e as 7h desta sexta-feira (24), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na previsão realizada ontem, a Unidade de Tempo e Clima da Funceme já havia indicado possibilidade de precipitações. Conforme o meteorologista Raul Fritz, as chuvas do intervalo de 24 horas deram-se por alterações atmosféricas próximo à Linha do Equador.



“As precipitações que ocorreram no Estado aconteceram devida à formação de áreas de instabilidade associadas ao um deslocamento temporário da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em direção ao litoral do Ceará”, explica.



Até o momento, o maior registro de chuva foi em Tauá, município do Sertão Central e Inhamuns, com 60 milímetros. A Funceme ainda aponta 57,5 mm em Arneiroz, 53 mm em Catarina e ainda 50 mm em Orós, todos na mesma região. Os dados ainda são parciais e podem ser acompanhados pelo Calendário de Chuvas no site da Funceme ou por meio do aplicativo de mesmo nome, disponível gratuitamente para Android e iOS.



Durante a manhã desta sexta, a Rede de Radares mantida pela Funceme continua registrando chuvas, principalmente na porção oeste do Sertão Central. Para hoje, a previsão do tempo indica nebulosidade variável com eventos de precipitações no centro-norte do Estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Situação semelhante para o sábado (24).



Já para o domingo (25), os meteorologistas do órgão estadual apontam nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o Ceará.

Mais quentes do Brasil

Apesar das chuvas entre quinta e esta sexta, determinados municípios do Estado continuaram registrando altas temperaturas.

Dois municípios cearenses chegaram a constar entre os com a temperatura mais elevada do País nesta quinta-feira (22), segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A relação apresentou Jaguaribe, com 39,6º C e Morada Nova, com 39,1ºC.

No penúltimo dia de outubro, Jaguaribe chegou a liderar o ranking. Segundo dados do Inmet, a cidade cearense chegou a registrar 38,6º.