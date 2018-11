Jaguaribe registra a maior temperatura do Brasil; Morada Nova aparece em segundo lugar

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município de Jaguaribe — localizada a 308 km de distância da Capital cearense, apresentou a maior temperatura do País (39,6º C), na última quinta-feira (22). Em segundo lugar, aparece outro município do Estado: Morada Nova — 168 km de distância, que marcou 39,1º C.

Dentro das dez maiores temperaturas do Brasil, o Ceará apresenta ainda mais uma cidade: Crateús, que fica a 350 km de Fortaleza, e registrou temperatura máxima de 38,2ºC. O monitoramento do órgão é atualizado a cada 24 horas.

“A sensação térmica aumenta em virtude dessas altas temperaturas, ventos menos intensos e progressiva elevação da umidade do ar à medida que nos aproximamos de dezembro e do mês de janeiro”, comenta Raul Fritz, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

“O calor sentido por cada um nós diminuirá quando o céu vier a permanecer mais nublado e as primeiras chuvas chegarem - o que pode acontecer na Pré-Estação. Portanto, dezembro e janeiro são os meses mais quentes do ano, principalmente se chover pouco nesses meses”, complementa o meteorologista da Funceme.