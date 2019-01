Simone e Simaria e Jorge e Mateus são destaques na Expocrato 2018

A oitava noite do Festival Expocrato 2018 será dedicada aos amantes do forró e, principalmente, do sertanejo cearense e nacional. Neste sábado (21), sobem ao palco duas das maiores atrações deste último ritmo no País: as duplas Simone e Simaria e Jorge e Mateus. Os portões do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante abrem às 20h.

Para completar a programação, que se estende até o domingo (22), o público curte ainda as apresentações dos forrozeiros Iohannes, Wallas Arrais, Wawa Pinho e Ana Nery.

Ao todo, mais de 50 atrações foram confirmadas para o evento, o maior do gênero do Norte-Nordeste. Já passaram pelo palco artistas como os sertanejos Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Matheus & Kauan, o baiano Léo Santana e os forrozeiros Xand Avião, Avine Vinny e Solteirões do Forró.

Confira a programação deste sábado (21):

– Jorge e Matheus

– Simone e Simaria

– Iohannes

– Wallas Arrais

– Wawá Pinheiro

– Ana Nery