Prefeitura de Juazeiro prevê concurso público com 1.847 vagas para servidores

A prefeitura de Juazeiro do Norte prevê concurso público com 1847 vagas para contratação de servidores municipais. A mensagem ao Legislativo Municipal deve ser entregue ainda nesta segunda-feira (11) para que os vereadores autorizem a realização do concurso.

O poder municipal espera que até o dia 1º de março as inscrições começem. As vagas serão destinadas para a contratação de servidores municipais, em diversos setores da administração.

A Prefeitura divulgou que os cadastros reservas serão destinados para os profissionais dos níveis médio e superior. As áreas de Saúde e Educação vão absorver o maior número de servidores concursados.

Mensagem da Prefeitura

O Procurador Geral do Município, Micael François, explicou que a mensagem deverá ser lida na próxima terça-feira (12), e somente após avaliação e aprovação do Legislativo, seguindo todos os trâmites previstos, deverá iniciar o processo de inscrição ao concurso.

A prefeitura informou também que após uma avaliação feita em diversas áreas, foi possível ver a necessidade de novos profissionais para que ocorra um funcionamento de boa qualidade nos setores.

O concurso sendo aprovado será realizado por meio do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETREDE) da Universidade Federal do Ceará (UFC). O edital será lançado com todos os cargos e datas a serem cumpridas para a seleção.