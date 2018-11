Prefeitura de Iracema lança concurso público com 495 vagas 

A Prefeitura de Iracema está com inscrições abertas para o concurso público com 495 vagas, sendo 130 imediatas e 365 em cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de níveis fundamental, médio e superior. As incrições seguem até às 23h59 do dia 23 de dezembro.

Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 70 (nível fundamental), R$ 100 (médio/médio/técnico) e R$ 130 (nível superior). Os interessados podem se inscrever pelo site da organizadora.

Isenção

Para os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, no período de 26 a 28 de novembro.

Vagas

Para o nível fundamental incompleto há vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, gari e vigia. Quem concluiu esse grau de escolaridade pode se inscrever para o posto de motorista (categorias B e D). A remunueração pode variar entre R$ 954 e

R$ 1.177,14.

As oportunidades para nível médio estão distribuídas para os cargos de agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, agente de trânsito, almoxarife, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal e secretário escolar. Os salários variam entre R$ 954 e R$ 1.177,14.

Os interessados em nível médio técnico na área, há oportunidades para as carreiras de técnico em enfermagem, técnico em laboratório, técnico em radiologogia e técnico em saúde bucal. A remuneração é de R$ 1.177,14.

Para o nível superior, são oferecidas vagas nos cargos de assistente social, cirurgião dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo e professor. Os salários variam de de R$ 1.240 e R$ 11.520.