Pacotes "misteriosos" são encontrados em São Gonçalo do Amarante

Os pacotes "misteriosos" aparecidos no litoral nordestino ainda estão sendo encontrados. Aqui no Ceará, moradores de Caucaia, Camocim, Aracati e, recentemente, São Gonçalo do Amarante foram surpreendidos com os fardos.

José Cláudio de Araújo estava pescando na praia da Colônia, próxima a Taíba, quando cerca de 12 pacotes surgiram na beira-mar.

O Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Alagoas dá prosseguimento, nos próximos oito dias, aos exames laboratoriais para analisar aspectos dos pacotes .