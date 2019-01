Jovem desaparecido em Russas é encontrado caminhando por estrada em Pernambuco

João Natanael de Oliveira Xavier, 19, desaparecido desde a madrugada do último sábado (6), foi encontrado próximo a Recife, em Pernambuco, de acordo com Lígia Maria de Oliveira Xavier, mãe do jovem. Ela disse que, na manhã desta quarta-feira (10), a irmã do rapaz recebeu a ligação de um caminhoneiro dizendo o ter encontrado.

Ainda segundo a mãe, o caminhoneiro viu o jovem andando por uma rodovia perto da capital pernambucana, estranhou a situação e conversou com ele. Ao ser perguntado sobre os nomes dos pais, ele respondeu corretamente.

Lígia também conseguiu falar com o filho por telefone e que ele disse estar bem e com vontade de voltar logo para casa. Emocionada, Lígia desabafou: "Não tenho palavras para agradecer a todos que ajudaram [a encontrá-lo]".

O homem que encontrou João Natanael o levou para um lugar onde ele pudesse tomar banho e trocar de roupa. A família irá buscá-lo na localidade.