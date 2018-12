Guaraciaba do Norte tem maior chuva do CE entre sexta (30) e sábado (1º)

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã deste sábado (1º), apontou que entre o início de sexta (30) e este sábado, o município de Guaraciaba do Norte registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 105 mm. Enquanto isso, em Fortaleza, a fundação registrou 84,4 mm.

Ainda de acordo com os dados, desde a sexta, choveu em 26 cidades do Ceará. Na lista das maiores precipitações do dia aparecem, logo após Guaraciaba e Fortaleza, Ibiapina, com 58,5 mm; Itapipoca, com 48 mm; Tianguá, onde ruas e avenidas também ficaram alagadas, teve 44,4 mm; São Gonçalo do Amarante, 43 mm; Graça, 39 mm e Uruburetama, 35 mm.

A previsão para este fim de semana, segundo informa o próprio site da Funceme, é de que a nebulosidade deve estar presente em todas regiões cearenses. Além disso, possíveis eventos de chuva são esperados.