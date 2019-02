Granja tem estradas destruídas e casas alagadas após forte chuva

A forte chuva que foi registrada entre as 7h de quarta-feira (6) às 7h desta quinta-feira (7), provocou deslizamentos de terra e destruiu estradas na cidade de Granja, na Região Norte do Estado. Diversos bairros da cidade também registraram alagamentos.

Moradores relataram que algumas casas foram invadidas com a força das águas.

No Bairro Alto da Brasília, uma estrada vicinal que dá acesso para localidades da zona rural de Granja foi destruída, impossibilitando o acesso dos moradores ao local. No mesmo bairro, um bueiro foi quebrado pela população a água não entrar nas residências.

A prefeitura de Granja informou que a Defesa Civil vai fazer um diagnóstico de todas as áreas de risco do município ainda nesta semana para avaliar a situação.

O Centro de Granja também ficou inundado, assim como as regiões do Bairro Outeiro e as proximidades do Ginásio Arrudinha.

As chuvas continuaram fortes em outros municípios cearenses. Em Cedro, na Região Centro-Sul, vários pontos de alagamentos se formaram ao longo da cidade. As ruas também ficaram cheias de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

Chuvas no estado

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em mais de 140 municípios do Ceará.

As chuvas de maior intensidade ocorreram nos municípios de Granja (108,0 milímetros); Boa Viagem (70,0 milímetros), Ipaumirim (67,0) e Trairi com 61,0 (milímetros). Em Fortaleza maior chuva foi registrada no Posto Messejana com 36,0 milímetros.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(249 postos com chuva de 256 informados)

Granja (Posto: Granja) : 108.0 mm Boa Viagem (Posto: Boa Viagem) : 70.0 mm Granja (Posto: Pessoa Anta) : 70.0 mm Ipaumirim (Posto: Canauna) : 67.0 mm Trairi (Posto: Fazenda Lages) : 61.0 mm Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro) : 56.8 mm Amontada (Posto: Aracatiara) : 56.0 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 56.0 mm Itapipoca (Posto: Itapipoca) : 55.2 mm Quixeramobim (Posto: Lacerda) : 55.0 mm

Para quinta, a há fortes indícios de chuva mais intensa sobre o litoral cearense Paulo César Araujo/VC Repórter

Previsão do tempo para próximos dias

A previsão do tempo elaborada pela Funceme reforça a tendência de chuvas em todas as macrorregiões do Estado nas próximas 48 horas. Conforme análise das condições meteorológicas, há nuvens sobre o território do Estado associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de chuvas durante a Estação Chuvosa.

Para quinta, a há fortes indícios de chuva mais intensa sobre o litoral cearense.

“Entre a madrugada e ao longo da manhã, são esperadas precipitações mais significativas na faixa litorânea, como é de frequência. Porém, as áreas do interior do Estado estão sujeitas, pois o cenário está favorável”, reforça o meteorologista da Funceme Raul Fritz.

Temperaturas mínimas

Neste mesmo intervalo, as temperaturas mínimas do Estado aconteceram em Guaramiranga (19,7ºC) e Morada Nova (20,9°C). Já as máximas foram registradas em Jaguaribe (34,6°C) e Tauá (34,2°C). Os dados são das Estações Automáticas da Funceme e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).