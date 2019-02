Chuva causa pontos de alagamento em Granja e em Cedro

As chuvas continuaram fortes nesta quarta-feira (6) em alguns municípios cearenses. Em Cedro, vários pontos de alagamento se formaram ao longo da cidade.

Em Granja, no litoral oeste, o Centro da cidade ficou alagado, assim como regiões do bairro Outeiro e nas proximidades do ginásio Arrudinha. A Plataforma de Coleta de Dados da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) registou 82,2 milímetros de chuva no município durante esta quarta.

No Cedro, alagamentos nas ruas atrapalharam a circulação de pessoas e veículos. Aledilson Loiola/VC Repórter

No Cedro, região Centro-Sul, as ruas também ficaram cheias de água, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

A Funceme prevê que haja nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do estado nesta quinta-feira (7).

Segundo as observações feitas pelos meteorologistas da Funceme na segunda-feira (4), há nuvens sobre o território do estado, principalmente no Centro-Sul, Ibiapaba e Litoral Norte, onde são esperadas as precipitações mais consideráveis.